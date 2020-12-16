Пандемия повлияла на оказание основных медицинских услуг в больницах– Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - Пандемия повлияла на оказание основных медицинских услуг в больницах, в некоторых медучреждениях наблюдается нехватка медработников.

Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в среду Trend.

По ее словам, 8-12 декабря миссия ВОЗ совместно с представителями минздрава и TƏBİB посетила 12 медучреждений в Гяндже, Тертере, Агдаме и Барде.

Рассказывая о результатах поездки, Харманджи отметила, что медработники работают в еще более напряженном режиме в связи с ростом числа заражений COVİD-19.