“PASHA Life Insurance” и “PASHA Insurance” скоро в городе Шуша !

БАКУ/Trend/ - Ведущие страховые компании Азербайджана “PASHA Insurance” и “PASHA Life Insurance” планируют в ближайшее время открыть совместное представительство в городе Шуша. “PASHA Insurance” и “PASHA Life Insurance” гордятся открытием нового представительства в освобожденном от врага Карабахе.

Ульвия Джаббарова, председатель правления компании PASHA Insurance, отметила, что они очень долго ждали этого дня и очень рады, что наконец-то смогут осуществить свои мечты. «Родина нас зовет, и мы едем в Карабах. Теперь мы сможем с большой гордостью созывать свой народ под лозунгом «Гарантия вашего доверия и комфорта» в нашем родном городе Шуша, по земле и воде которой мы тосковали много лет, » - заключила Ульвия Джаббарова.

Своим мнением поделился и председатель правления компании “PASHA Life” Нияз Исмаилов: «Сегодня мы благодарны нашей доблестной армии и Верховному Главнокомандующему за предоставленную нам возможность. Мы в свою очередь готовы делать все возможное для экономического развития Карабахского региона. Ожидание закончилось. Жизнь возвращается в Карабах.».

Мы вступаем на земли Карабаха больше не в мечтах, а наяву. Как государство и нация мы в состоянии в кратчайшие сроки восстановить жизнь на разграбленных врагом землях. Другие компании, работающие на азербайджанском рынке, также должны объединиться и способствовать возрождению экономики региона.