Пандемия повлияла на оказание основных медицинских услуг в больницах– Ханде Харманджи (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Пандемия повлияла на оказание основных медицинских услуг в больницах, в некоторых медучреждениях наблюдается нехватка медработников.
Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в среду Trend.
По ее словам, 8-12 декабря миссия ВОЗ совместно с представителями минздрава и TƏBİB посетила 12 медучреждений в Гяндже, Тертере, Агдаме и Барде.
Рассказывая о результатах поездки, Харманджи отметила, что медработники работают в еще более напряженном режиме в связи с ростом числа заражений COVİD-19.
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