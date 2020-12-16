Пандемия повлияла на оказание основных медицинских услуг в больницах– Ханде Харманджи (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Пандемия повлияла на оказание основных медицинских услуг в больницах, в некоторых медучреждениях наблюдается нехватка медработников.

Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в среду Trend.

По ее словам, 8-12 декабря миссия ВОЗ совместно с представителями минздрава и TƏBİB посетила 12 медучреждений в Гяндже, Тертере, Агдаме и Барде.

Рассказывая о результатах поездки, Харманджи сказала, что медработники работают в еще более напряженном режиме в связи с ростом числа заражений COVİD-19.

Отметив, что всех беспокоит рост числа заражений, она добавила, что основные выводы миссии заключаются в том, что надо продолжать работу по усилению психологической и социальной поддержки населения, предотвращению роста числа заражений для защиты жизни людей и уменьшения нагрузки на здравоохранение.

Харманджи подчеркнула, что ВОЗ продолжит оказывать помощь регионам, больше всего подвергшимся влиянию вируса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)