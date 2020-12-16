Установление происхождения вируса COVİD-19 займет время - Ханде Харманджи (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Установление происхождения вируса COVİD-19 займет время.
Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в среду Trend.
По ее словам, эта работа проводится с первого дня: «Надеюсь, что в данный вопрос будет внесена ясность, но это займет время. Пандемии всегда были и будут. Вирусы, которые вызывают пандемию, обычно появляются в результате перехода инфекции от животных к людям. Нам это известно, но в любом случае в вопрос происхождения COVİD-19 будет внесена ясность».
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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