Посол Мексики в Азербайджане встретился с комиссаром по правам человека

БАКУ/Trend/ - С целью стимулирования сотрудничества в сфере защиты прав человека, посол Мексики Родриго Лабардини встретился с комиссаром по правам человека Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой.

Поприветствовав посла, комиссар проинформировала об институте по правам человека, истории его становления, сотрудничества с иностранными партнерами и участии в глобальных мероприятиях на данную тему. Сабина Алиева проинформировала о 44-х дневной войне и атаках, которым подверглись мирные жители регионов, находящихся вне зоны боевых действий.

В свою очередь, посол Лабардини рассказал о двусторонних отношениях между Мексикой и Азербайджаном, отметил положительную динамику в развитии связей во многих сферах и формирование стабильной юридической базы. Дипломат затронул необходимость стимулирования связей между институтами двух стран, задействованных в защите прав человека. В этой связи, он отметил важность обмена опытом для большего познания и взаимного роста.

Стороны выразили волю для плодотворного двустороннего сотрудничества, а также для взаимодействия в рамках международных организаций.