Синоптики предупреждают об изменении погодных условий в Баку

БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии предупредила об изменении погодных условий в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщили в среду Trend в Службе, с 17 до второй половины дня 18 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет нестабильной, ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 15-18 метров в секунду, местами до 20 м/с, местами пройдут дожди.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)