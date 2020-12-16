Синоптики предупреждают об изменении погодных условий в Баку
БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии предупредила об изменении погодных условий в Баку и на Абшеронском полуострове.
Как сообщили в среду Trend в Службе, с 17 до второй половины дня 18 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет нестабильной, ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 15-18 метров в секунду, местами до 20 м/с, местами пройдут дожди.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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