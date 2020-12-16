Решаются вопросы соцобеспечения и занятости семьи шехида Эльгюна Амирасланова

БАКУ /Trend/ - Сарван Амирасланов, отец азербайджанского военнослужащего Эльгюна Амирасланова, ставшего шехидом во время Отечественной войны, без очереди привлечен к программе самозанятости. В ближайшие дни он будет обеспечен товарами и материалами для создания частного малого хозяйства.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, сотрудники министерства встретились с членами семьи шехида.

Семье шехида, проживающей в Гёкгёльском районе, будет назначена ежемесячная Президентская стипендия, члены семьи также получат пособие на коммунальные, транспортные и другие услуги.

Работа по оформлению документов для назначения этих социальных выплат, в том числе пенсии за потерю главы семьи жене шехида и его годовалому ребенку, а также дополнительного ежемесячного пособия на этого ребенка, находится на стадии завершения.

Было отмечено, что семье погибшего Эльгюна Амирасланова также будет предоставлена ​​единовременная выплата в размере 11 тысяч манатов в качестве страховой выплаты семьям шехидов.

В министерстве сказали, что мать шехида работает, а для обеспечения занятости его брата Низами осуществляется соответствующая работа.

Было отмечено, что если семья будет зарегистрирована как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, то она в будущем будет обеспечена жильем в порядке очереди.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)