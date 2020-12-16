Награждение азербайджанских военнослужащих новыми медалями будет продолжено - список наград

БАКУ /Trend/ - На основании распоряжений, подписанных вчера Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ряд военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана был награжден орденами «Флаг Азербайджана», «Рашадат» 3-й степени, «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени и медалью "За Родину".

Как сообщает в среду Trend, награждения продолжатся. Военнослужащие, принимавшие участие в боях, будут награждены, наряду с прежними орденами и медалями, также новыми медалями.

Представляем новые утвержденные медали за Победу:

Медаль «Отважный боец»;

Медаль «За отличие в бою»;

Медаль «За освобождение Суговушана»;

Медаль «За освобождение Джебраила»;

Медаль «За освобождение Ходжавенда»;

Медаль «За освобождение Физули»;

Медаль «За освобождение Зангилана»;

Медаль «За освобождение Губадлы»;

Медаль «За освобождение города Шуша»;

Медаль «За освобождение Кельбаджара»;

Медаль «За освобождение Агдама»;

Медаль «За освобождение Лачина»;

Медаль «Участник Отечественной войны»;

Медаль «За заслуги в тылу в Отечественной войне».

(Автор: Джейхун Алекберов)