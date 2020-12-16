Награждение азербайджанских военнослужащих новыми медалями будет продолжено - список наград
БАКУ /Trend/ - На основании распоряжений, подписанных вчера Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ряд военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана был награжден орденами «Флаг Азербайджана», «Рашадат» 3-й степени, «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени и медалью "За Родину".
Как сообщает в среду Trend, награждения продолжатся. Военнослужащие, принимавшие участие в боях, будут награждены, наряду с прежними орденами и медалями, также новыми медалями.
Представляем новые утвержденные медали за Победу:
Медаль «Отважный боец»;
Медаль «За отличие в бою»;
Медаль «За освобождение Суговушана»;
Медаль «За освобождение Джебраила»;
Медаль «За освобождение Ходжавенда»;
Медаль «За освобождение Физули»;
Медаль «За освобождение Зангилана»;
Медаль «За освобождение Губадлы»;
Медаль «За освобождение города Шуша»;
Медаль «За освобождение Кельбаджара»;
Медаль «За освобождение Агдама»;
Медаль «За освобождение Лачина»;
Медаль «Участник Отечественной войны»;
Медаль «За заслуги в тылу в Отечественной войне».
(Автор: Джейхун Алекберов)