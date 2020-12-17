Арестован бывший начальник Службы медико-социальной экспертизы и реабилитации Абшеронского района (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Бывший начальник Службы медико-социальной экспертизы и реабилитации Абшеронского района министерства труда и социальной защиты населения Мамедов Орудж Нусрет оглу арестован.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на заведующего отделом по связям с общественностью и коммуникации минтруда Фазиля Талыбова.

Он отметил, что несколько месяцев назад в министерстве в связи с деятельностью Мамедова было проведено расследование: «В его работе были выявлены серьезные правонарушения, и он был освобожден от занимаемой должности. Для дачи правовой оценки действиям Мамедова соответствующие документы были отправлены в прокуратуру. В результате расследования в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)