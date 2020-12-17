После ужесточения карантина пассажиропоток сократился на 40% - Бактрансагентство (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Ужесточение карантинного режима в Азербайджане с 14 декабря повлияло на транспортный и пассажиропоток, сказал в четверг Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Он отметил, что в сравнении с первой декадой декабря за последние 3 дня - 14,15 и 16 декабря – ежедневный пассажиропоток сократился до 40%: «Если до ужесточения карантина этот показатель менялся в пределах 1 900 000 - 2 100 000 человек в день, то сейчас он на уровне 1 200 000- 1 300 000 человек. Несмотря на это, в количестве автобусов, выходящих в рейс, серьезных изменений нет, и сегодня, как и в первые 10 дней декабря, на линии выходят 1900-2000 автобусов».

По словам Агаева, на улицах и проспектах наблюдается уменьшение в определенной степени количества транспортных средств.

«По информации Центра интеллектуального управления транспортом, в сравнении с первой декадой декабря транспортный поток уменьшился на 33%. Но иногда пробки, возникающие вокруг карантинных постов, создают трудности для движения регулярных и экспресс-автобусов. Поэтому просьба к владельцам личного транспорта заранее подготавливать документы с разрешением на передвижение, когда они подъезжают к постам, и оставлять правую полосу свободной для общественного и оперативного транспорта. Также еще раз убедительно просим пассажиров обязательно носить защитные маски».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)