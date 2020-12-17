Перевести средства в Фонд YAŞAT можно также через "ASAN ödəniş"

БАКУ /Trend/ - Перевести средства в Фонд "YAŞAT", созданный указом Президента Азербайджана для поддержки обеспечения военнослужащих, получивших ранения в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана, и семей шехидов стало возможным и через систему "ASAN ödəniş".

Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, средства можно перечислить, зайдя в категорию "Фонд помощи", которая находится на первой строке в разделе "Самые популярные платежи" портала www.asanpay.az, и выбрав раздел Фонд "YAŞAT".

В разделе Фонд "YAŞAT" есть три категории - для граждан Азербайджана, для иностранных граждан и категория анонимных платежей. В разделе платежей для граждан Азербайджана физические лица могут осуществлять перечисления, вводя FIN (персональный идентификационный номер удостоверения личности) и номер мобильного телефона, а также VÖEN и номер мобильного телефона. Этот номер мобильного телефона также будет использоваться Фондом для отправки уведомлений гражданам в будущем.

В разделе платежей для иностранных граждан можно осуществлять перечисления с использованием FIN на миграционных картах лиц, временно или постоянно зарегистрированных на территории Азербайджанской Республики, и мобильного номера, а также имени и фамилии. В разделе анонимных платежей соответственно могут сделать пожертвования те, кто хочет сохранить анонимность. После того, как платежи проходят процесс идентификации, можно завершить этот процесс, введя данные карты.

Подробную информацию можно найти в видеоинструкции.

Отметим, что многофункциональная система "ASAN ödəniş" позволяет в короткие сроки оплачивать штрафы, коммунальные и другие платежи. Посредством платежного портала www.asanpay.az и терминалов системы "ASAN ödəniş", в том числе через мобильные приложения для устройств на платформах Android и İOS, можно оплачивать штрафы, пошлины, коммунальные услуги, лизинг, кредит, аренду и другие выплаты.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)