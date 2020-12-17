В освобожденном от оккупации Агдаме начала действовать местная структура МЧС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана продолжает формировать местные структуры на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.
В селе Гызыл Кенгерли Агдамского района приступило к работе подразделение пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием.
Напомним, что ранее местные структуры Государственной противопожарной службы МЧС начали функционировать в городах Шуша, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Кельбаджар и поселке Гадрут Ходжавендского района.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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