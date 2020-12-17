ВОЗ отправила в Азербайджан на безвозмездной основе 2,5 млн медицинских масок

БАКУ /Trend/ - Из 2,5 миллионов медицинских масок, отправленных сегодня в Азербайджан из штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), миллион масок переданы Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как передает в четверг Trend, глава азербайджанского офиса ВОЗ Ханде Харманджи в интервью журналистам отметила, что это следует рассматривать как дар от Организации.

"Сегодня офис ВОЗ в Азербайджане также передаст в дар министерству юстиции 250 тысяч масок. Эти средства защиты также будут предоставлены министерству здравоохранения Азербайджана. Мы раздадим их различным учреждениям Азербайджана, с которыми сотрудничаем до конца 2020 года. Надеемся, что это внесет свой вклад в наше общее дело. Мы будем продолжать работать вместе и объединим усилия для борьбы с коронавирусом", - сказала Ханде Харманджи.

Глава Департамента медицинских услуг TƏBİB Фирангиз Алиева отметила, что во время пандемии очень важно бесперебойное снабжение средствами индивидуальной защиты.

"По этой причине мы высоко ценим инициативу ВОЗ о передаче медицинских масок в дар ТƏBİB. Желаем ВОЗ успехов во всех будущих начинаниях", - подчеркнула Алиева.

По ее словам, маски будут переданы, в основном, медицинским учреждениям нашей страны: "Во время пандемии очень важно защитить медицинских работников. В Азербайджане, как и во всем мире, мы придаем большое значение предотвращению заражения наших медработников. Такие инициативы очень полезны и оказывает нам большую поддержку. Эти средства защиты будут предоставлены нашим медицинским учреждениям".

Фирангиз Алиева подчеркнула, что одним из самых обсуждаемых на данный момент вопросов являются вакцины.

"Часто задается вопрос – "Есть ли необходимость в ношении масок после вакцинации, на которую мы так надеемся?". Да, после вакцинации мы все должны будем носить маски. Во избежание заражения какое-то время нам все еще нужно будет принимать меры защиты, а точнее то, что мы называем золотыми правилами: каждый должен правильно использовать защитные маски, соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию. Мы не должны забывать об этих правилах", - добавила Фирангиз Алиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)