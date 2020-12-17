В Азербайджане выявлены 4124 новых случая инфицирования COVID-19, вылечились 4025 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 4124 новых случая инфицирования COVID-19, вылечились 4025, скончались 38 человек, сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 191 460 случаев заражения коронавирусом, из них 127 064 человека вылечились, 2 088 - скончались, число активных больных – 62 308.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 17 426, а в целом - 2 016 003 теста.

(Текст: Турал Гараджаев)