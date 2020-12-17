Azedunet перечислил средства в фонд “YAŞAT”

БАКУ/Trend/ - Оператор Азербайджанской Образовательной Сети, компания AzEduNet, перечислила 20 000 манатов в фонд “YAŞAT”, учрежденный в целях обеспечения раненых и семей шехидов, сражавшихся во имя защиты территориальной целостности Азербайджана.

Следует отметить, что AzEduNet оказал как материальную, так и моральную поддержку Национальной Армии, доблестно сражавшейся в 44-дневной Отечественной войне. Так, в октябре компания пожертвовала в Фонд помощи вооруженным силам 10 000. Манатов. Кроме того, в течении этого времени коллектив компании поддерживал солдатов и офицеров, отправляя на линию фронта, отправляя им продукты питания и теплую одежду.

Напомним, что Фонд был создан указом Президента Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года для поддержки семей раненых и шехидов, погибших во имя защиты территориальной целостности Азербайджанской Республики. Целью фонда является создание прозрачной, эффективной и доступной платформы для оказания дополнительной поддержки государственным мерам в области социальной защиты.