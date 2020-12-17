Подлежащие восстановлению памятники на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана приступает к восстановлению памятников, находящихся на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает в четверг Trend, в связи с этим на официальной странице министерства в Twitter размещен видеоролик.

Памятники, разрушенные армянами, будут восстановлены министерством культуры Азербайджана.

Представляем вашему вниманию данный видеоролик:

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)