Среди военнослужащих и раненых нет инфицированных COVID-19 - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Во время войны и в настоящее время среди военнослужащих случаев заражения вирусом COVID-19 не зарегистрировано.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал замначальника Главного управления медицинской службы министерства обороны Азербайджана, полковник Эльхан Ибрагимов.

Он сказал, что в данном направлении было налажено тесное сотрудничество между министерством обороны, TƏBİB и министерством здравоохранения.

"В результате принятых мер процент заражения COVID-19 среди военнослужащих во время войны и сейчас равен нулю. В настоящее время среди раненых также нет инфицированных. Медперсонал минобороны оказывает им круглосуточное обслуживание", - добавил Эльхан Ибрагимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)