Приложим все усилия для превращения города Шуша в развитый исторический город - госкомитет Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Мы приложим все усилия для восстановления города Шуша, его формирования как современного и развитого исторического города.
Об этом сказал зампредседателя Госкомитета по архитектуре и градостроительству Ильгар Исбатов, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, в связи с этим в Шуше уже начались исследовательские работы: «Специалисты изучают на месте состояние жилищного фонда, социальных предприятий, инфраструктуры и транспорта. Первая задача, которая стоит перед нами – возрождение города за короткое время, обеспечение проживания в нем населения. Первостепенной является разработка генплана города, возрождение исторических частей города».
Исбатов добавил, что в комитете подготовлен соответствующий план, к этой работе привлечен весь коллектив.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)