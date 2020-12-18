Приложим все усилия для превращения города Шуша в развитый исторический город - госкомитет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы приложим все усилия для восстановления города Шуша, его формирования как современного и развитого исторического города.

Об этом сказал зампредседателя Госкомитета по архитектуре и градостроительству Ильгар Исбатов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в связи с этим в Шуше уже начались исследовательские работы: «Специалисты изучают на месте состояние жилищного фонда, социальных предприятий, инфраструктуры и транспорта. Первая задача, которая стоит перед нами – возрождение города за короткое время, обеспечение проживания в нем населения. Первостепенной является разработка генплана города, возрождение исторических частей города».

Исбатов добавил, что в комитете подготовлен соответствующий план, к этой работе привлечен весь коллектив.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)