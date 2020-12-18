В Азербайджан необходима поставка экспресс-тестов на COVID-19 - депутат

БАКУ /Trend/ - Борьба с коронавирусом - вопрос национальной безопасности, и поэтому к ней должен быть привлечен и частный сектор.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал глава парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, сообщает в пятницу Trend.

Гулиев отметил, что все медучреждения частного сектора на добровольной основе должны привлекаться к лечению больных коронавирусом: «Лечение одного больного коронавирусом обходится государству в 100-150 манатов. Часть этих средств для лечения больных в частных клиниках может оплачиваться за счет страхования, а часть может оплачивать пациент, имеющий такую возможность. То есть, если обеспеченные лица будут лечиться в частных клиниках, то в других клиниках места освободятся».

Глава комитета также предложил, чтобы в страну поставлялись экспресс-тесты на коронавирус. Он отметил, что существует до 300 видов теста: «Бизнесменам необходимо предоставить такую возможность, чтобы они поставляли в страну эти тесты, и люди могли проводить тестирование на дому».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)