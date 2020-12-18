Парламент утвердил 27 сентября как День памяти в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 27 сентября включено в календарь как День памяти.

В связи с этим в Трудовой кодекс Азербайджана добавлен новый пункт 106-1.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении.

Согласно новому пункту, вынесенному на обсуждение сегодняшнего пленарного заседания парламента, ежегодно 27 сентября будет отмечаться как День памяти шехидов, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)