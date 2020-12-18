Назначен новый директор Дворца Гейдара Алиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Назначен новый директор Дворца Гейдара Алиева, сообщили в пятницу Trend в министерстве культуры.

Приказом первого замминистра культуры, и.о министра культуры Анара Керимова директором Дворца Гейдара Алиева назначен заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов.

Рамиль Адыгезал оглу Гасымов родился в 1984 году в Баку. Окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусства по специальности «оперный исполнитель, музыковедение», а также магистратуру по вокалу. Также окончил Академию госуправления при Президенте Азербайджана.

В различные годы награждался орденами и медалями республиканского и международного уровней.

В 2015 г. был назначен директором телеканала "Mədəniyyət" («Культура»).

В том же году был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджана, в 2016 и 2017 гг. – премий Президента.

Является солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, старшим преподавателем Азербайджанской национальной консерватории.

(Текст: Кямаля Сеидова)