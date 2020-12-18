Генпрокуратура об аресте председателя Абшеронской медицинской социально-экспертной комиссии

БАКУ /Trend/ - В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям УК Азербайджана в связи с незаконными действиями Мамедова Оруджа Нусрет оглу, работавшего председателем медицинской социально-экспертной комиссии № 7 Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Проведенными следственно-оперативными мерами появились основательные подозрения в том, что Мамедов 7 октября 2020 года посредством главного специалиста отдела Госфонда соцзащиты Абшеронского района Джаббаровой Мюневвер Джалил гызы в кабинете здания Комиссии в качестве взятки взял у гражданина 2 тысячи манатов за составление акта медицинского обследования для назначения инвалидности больному с признаками инвалидности и внесения этого акта в соответствующую электронную систему. 9 декабря 2020 года рядом со зданием Комиссии он лично взял в качестве взятки еще 500 манатов. Кроме этого, появились подозрения и в совершении им других противозаконных действий.

17 декабря 2020 года Мамедову было предъявлено обвинение по ст. 311.2 (взяточничество за незаконные действия (бездействия) должностным лицом) и 312-1.1 (незаконное давление на решение должностного лица) УК Азербайджана, и решением суда в его отношении была принята мера наказания в виде ареста.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные меры по выявлению лиц, участвовавших в совершении преступлений, и установлению других случаев, имеющих значение для уголовного дела.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)