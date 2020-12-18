В Азербайджане число вылечившихся больных коронавирусом превысило количество зараженных

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3 962 случая заражения коронавирусом, 4188 человек вылечились, 45 скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 195 422 факта заражения коронавирусной инфекцией, 131 252 человека вылечились, 2 133 скончались, число активных больных - 62 037.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 031 308 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 15 305 тестов на коронавирус

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)