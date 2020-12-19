TƏBİB об исключении больных коронавирусом из системы через 14 дней

БАКУ /Trend/ - TƏBİB прокомментировал вопрос о том, почему через 14 дней после позитивного результата теста на коронавирус из системы автоматически исключаются лица, включенные в электронно-информационную базу как больные коронавирусом, сообщает в субботу Trend со ссылкой на TƏBİB.

В структуре отметили, что период выздоровления заразившихся лиц может быть разным - у кого-то до 14, а у кого-то более 14 дней.

В настоящее время те, кто легко или асимптоматично переносит болезнь, лечатся дома.Поэтому через 14 дней из системы автоматически исключаются имена больных, пролечившихся дома и считающихся здоровыми: "До исключения из системы больные не сдают тест. Если кто-то предполагает, что не полностью выздоровел и наблюдает у себя какие-то симптомы болезни, то может вновь сдать тест на платной основе".

В TƏBİB также добавили, что после негативного ответа теста больные, которые лечились в клинике, выписываются домой: "До выписки домой они проходят по системе как больные коронавирусом, находясь под наблюдением".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)