Завтра в Баку дожди, в районах ожидается снег
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, в отдельных местах полуострова интенсивные, юго-западный ветер днем сменится северо-западным, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 80-90%.
Ночью 1-5, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.
Слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове, в основном, будут благоприятны для метеочувствительных людей, однако, влажная погода может вызывать у некоторых людей чувство дискомфорта.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)