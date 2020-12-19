Фонд “YAŞAT" начал оказывать финансовую помощь раненым военнослужащим и семьям шехидов (ФОТО)

Общество 19 декабря 2020 13:54 (UTC+04:00)
Фонд “YAŞAT" начал оказывать финансовую помощь раненым военнослужащим и семьям шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Фонда "YAŞAT" стали оказывать финансовую помощь раненым в Отечественной войне и семьям шехидов, сообщает в субботу Trend.

Отец шехида Фуада Гашимова - Гашимов Джейхун Кямал оглу, в третий раз перенесший инсульт, получает лечение, расходы за которое будет оплачивать Фонд "YAŞAT".

Мать шехида Шейдаева Рафаэля - Шейдаева Джамиля Садай гызы, проживающая одна, в связи с болезнью обратилась за помощью в лечении. Фонд "YAŞAT" рассмотрел это обращение, государство оплатит расходы, которые возникнут в связи с её лечением, часть из них взял на себя Фонд.

Финансовая помощь также оказывается в более крупных размерах, а не только индивидуально. Для 6 участников Отечественной войны, которые продолжают лечение в Центре реабилитации минздрава в поселке Бузовна и нуждаются в ортопедических приборах "RGO", эти приборы заказаны из-за рубежа.

Напомним, что 69 групп, состоящих из сотрудников Фонда, снабжены планшетами, в которых указывается вся необходимая информация. Фонд "YAŞAT" организован для членов семей шехидов и участников войны. В рамках деятельности Фонда устанавливаются и оплачиваются нужды лиц соответствующих категорий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

Фонд “YAŞAT" начал оказывать финансовую помощь раненым военнослужащим и семьям шехидов (ФОТО) - Gallery Image
Фонд “YAŞAT" начал оказывать финансовую помощь раненым военнослужащим и семьям шехидов (ФОТО) - Gallery Image
Фонд “YAŞAT" начал оказывать финансовую помощь раненым военнослужащим и семьям шехидов (ФОТО) - Gallery Image
Фонд “YAŞAT" начал оказывать финансовую помощь раненым военнослужащим и семьям шехидов (ФОТО) - Gallery Image
Фонд “YAŞAT" начал оказывать финансовую помощь раненым военнослужащим и семьям шехидов (ФОТО) - Gallery Image
Фонд “YAŞAT" начал оказывать финансовую помощь раненым военнослужащим и семьям шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд “YAŞAT" начал оказывать финансовую помощь раненым военнослужащим и семьям шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд “YAŞAT" начал оказывать финансовую помощь раненым военнослужащим и семьям шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд “YAŞAT" начал оказывать финансовую помощь раненым военнослужащим и семьям шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фонд “YAŞAT" начал оказывать финансовую помощь раненым военнослужащим и семьям шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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