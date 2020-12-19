БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3705 случаев заражения коронавирусом, 4210 человек вылечились, скончались 42 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 199 127 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 135 462 человека вылечились, 2 175 скончались, число активных больных - 61 490.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 049 239 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 17 931 тест на коронавирус.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)