Мало какая школа может похвастаться 100%-ым поступлением своих выпускников, но Подготовительная Школа Меррик 1 является исключением (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мало какая школа может похвастаться 100%-ым поступлением своих выпускников, но Подготовительная Школа Меррик 1 (далее, MPS) является исключением.

Чтобы разобраться в причинах успеха, мы поговорили с представителем боардинговой школы в Азербайджане, директором центра образования за рубежом A-Level, Аян Алиевой.

Почему ученики преуспевают в подготовительной школе Меррик?

Подготовительная школа Меррик открыла свои двери в 2012 году. С того времени школа принимала не более 60 учеников в своих пансионах, а также 20 учеников дневной программы. За это время более чем 110 выпускников из 30 стран поступили в желаемые университеты. Абсолютно все. С этого года школа расширилась и теперь может принять 90 учеников на боардинговой основе и 50 на дневной.

Даже после расширения, Меррик остается бутиковой школой с индивидуальным подходом и семейной атмосферой.

Как возможно получить 100%-ое зачисление?

Все начинается с небольшого размера наших классов.

В каждом классе в среднем по 10 студентов. Для азербайджанских учеников, с опытом учебы в классах по 30-35, иногда и по 40 человек, такой формат является индивидуальным.

Кроме этого, дополнением к стандартной программе каждый ученик получает 2 факультативных часа самостоятельных занятий ежедневно с поддержкой педагогов. Это учит детей самостоятельности и пониманию, что учеба не закончилась звонком с последнего урока. Дети, которые хотят учится за рубежом должны это усвоить до поступления в топовые ВУЗ-ы.

Дополнительно, для поддержания с каждым ребенком доверительных отношений со дня приема и до выпуска, учащиеся каждого класса работают в паре с научным руководителем в рамках программы Ментор. Ментор становится доверительным лицом ученика и родителей, а также действует как учитель и методист ученика. К тому времени, когда учащиеся поступают в 12-й класс, ментор настолько хорошо знает учащегося, что помогают студентам выбрать университетские программы, наиболее подходящие для них. Каждый ментор работает с 2-3 студентами, которым они будут интенсивно помогать каждую неделю с заявками на получение стипендии и университетов.

Стоит отметить, что команда высококвалифицированных преподавателей является неотъемлемой частью успеха школы. Все преподаватели - специалисты, прошедшие университетское образование и имеющие степень бакалавра в сфере образования, ко всему этому, каждый сертифицирован Педагогическим Колледжем Онтарио (OCT)2, ESL и является Специалистом по руководству.

Таким образом, студенты находятся в очень надежных руках, и их готовят лучшие преподаватели образовательной отрасли.

И все же, не будем лукавить. Индивидуальный подход, доверительные отношения, развитие самостоятельности, профессиональные педагоги важны, но чего-то не хватает.

А именно социализации, личностного и культурного роста. Это, школа вырабатывает в учениках с помощью внеклассных мероприятий.

Внеклассные мероприятия помогают ученикам оставаться активными и становиться частью команды в школе.

Совместные, общественные работы показывают учащимся, как «отдавать долг обществу», они приобретают социальные навыки, такие как общение, командная работа, лидерские качества, а также становятся частью большой семьи.

За пределами класса ученики учатся личностному росту. Когда студенты присоединяются к MPS, большинству студентов не приходилось доселе организовывать свою бытовую жизнь. К тому времени, когда они покидают MPS, ученики знают, как жить самостоятельно, самим стирать, убирать за собой, расставлять приоритеты (управление временем). Наши ученики заводят близких друзей на всю жизнь по всему миру и являются независимыми целеустремленными учениками. В многокультурной семье MPS они научились быть открытыми, отзывчивыми и сострадательными. Культурный рост - огромная часть опыта в MPS, который помогает студентам при поступлении в университеты по всему миру.

Студенты, получившие диплом средней школы Онтарио, могут подавать документы в любой университет Канады и всего мира. Наши студенты поступили в следующие университеты:

https://www.merrickprep.com/university-preparation--acceptance.html

Ознакомительное видео:

https://www.youtube.com/watch?v=QtOFuhu2dm0&t=13s

Видео отзывы студентов:

https://www.youtube.com/watch?v=zSzI07Y2xBM

https://www.youtube.com/watch?v=pMwIQQi9P8E&feature=youtu.be

Подготовительная Школа Меррик (Merrick Preparatory School)1 – боардинговая школа в Канаде

Педагогический Колледж Онтарио (OCT)2 - является регуляторной колледж для учительской профессии в Онтарио и является самым крупным саморегулирующимся органом в Канаде. Колледж уполномочен лицензировать, управлять и регулировать практику преподавания. Он также отвечает за разработку стандартов педагогической практики, регулирование текущей сертификации и повышения квалификации учителей, а также за аккредитацию программ педагогического образования.