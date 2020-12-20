В Азербайджане выявлено еще 2961 случаев заражения коронавирусом, 4317 человек вылечились
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 2961 случаев заражения коронавирусом, 4317 человек вылечились, скончались 42 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 202 088 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 139 779 человека вылечились, 2 210 скончались, число активных больных - 60 099.
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 063 754 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 14 515 тест на коронавирус.
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