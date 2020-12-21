БАКУ /Trend/ - В части Сумгайыта сегодня не будет воды, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).

Перебои в водоснабжении связаны с аварией на магистральном коллекторе.

(Текст: Кямаля Сеидова)