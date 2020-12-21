Помощь от Группы Компаний “Yeni Hayat” в размере 1 000 000 манатов в Фонд Гейдара Алиева на восстановление всех религиозных храмов, расположенных на освобожденных землях!

БАКУ/Trend/ - Как неоднократно отмечал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Азербайджан – это страна, где сходятся различные цивилизации, где представители отдельных национальностей и конфессий живут в мире, согласии, взаимопонимании и диалоге. Так, на территории нашей страны имеется большое количество мечетей, церквей, синагог, монастырей и других религиозных храмов для проведения религиозных обрядов проживающими в Азербайджане народами, исповедующими разные религии. Ярким примером этого являются религиозные храмы, сохранившиеся сквозь века и дошедшие до наших дней, или построенные в наше время.

Политическая линия, осуществляемая за счет сохранения мультикультурных обычаев азербайджанского народа под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, в настоящее время решительно продолжает вестись Президентом Ильхамом Алиевым.

В развитии и пропаганде религиозного разнообразия, национальной и религиозной толерантности, мультикульрализма, национально-духовных ценностей в нашей Республике незаменяемую роль сыграл Фонд Гейдара Алиева. Восстановление религиозных храмов, расположенных на наших освобожденных землях и приведенных в негодное состояние из-за разрушения врагом, их передача в распоряжение граждан является приоритетным вопросом.

Группа Компаний “Yeni Hayat” выражает свою солидарность в поддержке этого подхода нашего государства и мер, предпринимаемых в направлении восстановления наших религиозных храмов. С этой целью Группа Компаний ”Yeni Hayat” берет на себя обязательство по выплате 1 000 000 манатов в виде ежемесячных выплат в размере 100 000 манатов в течение 2021 года в Фонд Гейдара Алиева для восстановления всех религиозных храмов, расположенных на наших освобожденных землях.