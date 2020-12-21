40 долларов за селфи с паспортом: «Лаборатория Касперского» проанализировала стоимость данных на чёрном рынке

«Лаборатория Касперского» проанализировала десять англо- и русскоязычных международных теневых форумов* и выяснила, во сколько сегодня оцениваются данные пользователей на чёрном рынке. Оказалось, что их стоимость достаточно высока. В особенности востребованы селфи с документами, такими как паспорта или водительские права (до 40-60 долларов США за документ), медицинские карты (до 30 долларов США за полную карту пациента), информация с банковской карты (до 20 долларов США), PayPal-аккаунты (до 500 долларов США), а также аккаунты в развлекательных или стриминговых сервисах, таких как, например, Netflix, Twitch или Pornhub (до 8 долларов США за один аккаунт).

Мошенники могут наживаться на данных с помощью разных схем, в том числе вымогательства, фишинга и прямой кражи денег. К тому же они могут использовать их для доксинга. Это набирающее обороты явление, когда злоумышленники без какого-либо шантажа выкладывают в общий доступ приватную информацию. Их цель не заработать, а навредить жертве атаки. В некоторых случаях доксинг является инструментом мести, он приводит к неприятным, а иногда и трагическим последствиям.

«По данным нашего опроса, 37% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет ошибочно полагают, что их данные не представляют интереса для злоумышленников. Анализ теневого сегмента интернета показал, что такая информация может быть очень востредованной. Личные данные высоко ценятся на подобных форумах вне зависимости от того, насколько платёжеспособен и активен в онлайне их владелец. А с ростом числа утечек, увеличивается и количество потенциальных рисков для пользователей. Именно поэтому мы призываем вести себя осознанно и аккуратно в цифровом мире, помнить о правилах кибергигиены и уделять должное внимание приватности», — комментирует официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы защитить свои данные, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

подобрать для всех своих аккаунтов уникальные сложные пароли (от 12 знаков с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами);

использовать двухфакторную авторизацию, где это возможно;

установить необходимые настройки приватности, разобраться во всех тонкостях можно по ссылке на сайте https://privacy.kaspersky.com/ru/;

регулярно проверять, не были ли скомпрометированы ваши данные, сделать это можно на специализированных сайтах, таких как haveibeenpowned.com;

обращать внимание на то, какие разрешения вы выдаёте приложениям на смартфоне, например приложению-фонарику явно не нужен доступ к вашим фотографиям;

не переходить по подозрительным ссылкам в почте, социальных сетях и мессенджерах, а также внимательно проверять сайт, на котором собираетесь вводить данные: он может оказаться фишинговым;

установить надёжное защитное решение, которое не только обезопасит от различных зловредов, ворующих данные, но и поможет генерировать и надёжно хранить ваши пароли, такое как Kaspersky Total Security, включающее средства многоуровневой защиты для предотвращения и блокировки атак вредоносных программ, а также менеджер паролей.

*Анализ проведён «Лабораторией Касперского» в третьем квартале 2020 года.

**Данные исследования «Как построить зону комфорта в цифровом мире», проведённого в мае 2020 года. В опросе принял участие 10 081 респондент по всему миру. Они были разбиты на три группы: поколение Z (18-24 года), миллениалы (25-34 года) и поколение X (35-44 года).