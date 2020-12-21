ГЭЦ Азербайджана расширил возможности электронной услуги для абитуриентов прошлых лет

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, сдававшим экзамены в вузы по бакалавриату и в колледжи в 2017 и последующем году, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

В «личный кабинет» этих абитуриентов была интегрирована электронная услуга, через которую абитуриенты могли получить информацию о баллах на приемных экзаменах в 2019 и 2020 гг,, а также в виде единой справки получить информацию об общих баллах. С целью уменьшения времени для поиска и получения информации, а также учитывая ограничения в связи с коронавирусом, возможности этой услуги расширены. Так, абитуриенты, которые сдавали вступительные экзамены в 2017 и 2018 гг, также могут получить справку о своих результатах через эту электронную услугу. У каждой справки есть «уникальный код», посредством которого можно проверить ее достоверность.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)