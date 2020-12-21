В Баку школу сменили в этом году до 37 тыс. учащихся

БАКУ /Trend/ - В этом году посредством электронной системы перевода сменили школу 36 923 учащихся, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

В школах при Управлении обучаются 455 994 человека, преподают 27 686 учителей.

В первых классах этих школ обучаются 44 904, в IX - 35 615, в XI - 20 420, в XII классе (очно-заочная полная школа и заочные классы) - 149 человек.

В текущем году эти школы по общему среднему образования (IX класс) с аттестатом отличия окончили 594, по полному среднему образованию (XI класс) - 488 человек.

Решением министра образования 19 выпускников XI классов общеобразовательных учреждений при Управлении были удостоены золотых, семь - серебряных медалей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)