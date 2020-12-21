В Баку будут доставлены 355 автобусов Neocity (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджан будут доставлены еще 355 автобусов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Это 9-метровые автобусы Neocity марки BMC.

В соответствии с договором, подписанным между БТА и турецкой "BMC Otomativ Sənaye və Ticarət", в 2021 году будут закуплены 205 девятиметровых и 150 двенадцатиметровых автобусов.

(Текст: Кямаля Сеидова)