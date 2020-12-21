Помощь от “Yeni Hаyat” в размере 1 000 000 манатов для восстановления освобожденных территорий!

БАКУ/Trend/ - Как регулярно подчеркивает Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев, Азербайджан - это место встречи различных цивилизаций, где люди разных национальностей и религий живут в мире, спокойствии и взаимопонимании. Также Азербайджан является родиной каждого проживающего здесь гражданина, независимо от его религиозных убеждений и национальности.

Во время освобождения оккупированных территорий Карабаха каждый гражданин Азербайджана, работавший как на фронте, так и в тылу, стоял плечом к плечу и проявил героизм. В результате 44-дневная война за правду закончилась победой Азербайджана.

К сожалению, в течении многих лет на оккупированных землях враг разрушил как жилую инфраструктуру, так и общественные объекты, здания и религиозные храмы.

Одним из приоритетов, нашего государства в связи с освобожденными землями, является качественная реконструкция и восстановление всей инфраструктуры, расположенной на этих территориях и передача их в распоряжение граждан.

Услуги Фонда Гейдара Алиева неоценимы в развитии и продвижении национальной и религиозной терпимости, мультикультурализма, национальных и духовных ценностей в стране, а также в созидательной восстановительной работе, проводимой в нашем государстве.

Группа компаний «Yeni Hayat» также выражает солидарность, поддерживая шаги нашего государства, предпринятые для проведения восстановительных работ на освобожденных территориях. С этой целью группа компаний «Yeni Hayat» обязуется в 2021 году предоствавить Фонду Гейдара Алиева в общей сложности 1 000 000 манатов на восстановление освобожденных от оккупации земель. Ежемесячная поддержка будет составлять 100 000 манатов.