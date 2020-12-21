Россия обсудит с Азербайджаном вопрос производства вакцины "Спутник V" в стране

БАКУ/Trend/ - Российская делегация обсудит с представителями Азербайджана вопросы производства в этой стране российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, а также клинические испытания комбинации "Спутник V" с вакциной AstraZeneca.

Как передает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил основатель и председатель совета директоров "Р-Фарма" Алексей Репик.

"Программа будет развиваться не только в России, она будет запущена в целом ряде стран: сейчас мы вылетаем как раз в Азербайджанскую Республику обсуждать проект клинических исследований, страны Ближнего Востока, другие страны Содружества Независимых Государств могут быть задействованы", - сказал Репик в эфире телеканала "Россия 24".