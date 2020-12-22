В Азербайджане в общественных местах задержаны еще 27 больных COVID-19, нарушивших карантин

БАКУ /Trend/ - Сотрудники органов внутренних дел 21 декабря выявили в общественных местах республики 27 больных коронавирусом и вернули их домой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МВД.

В сообщении говорится, что в отношении 21 человека из них, создавшего реальную опасность для распространения коронавируса, возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 УК Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)