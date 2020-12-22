В результате мутаций коронавирус распространяется на 70% быстрее - Адиль Аллахвердиев

БАКУ /Trend/ - В последние несколько месяцев наблюдается более стремительное распространение коронавируса, сказал во вторник Trend директор НИИ медицинской профилактики имени Вели Ахундова Адиль Аллахвердиев.

По его словам, скорость распространения вируса сейчас на 70% больше: «С момента появления COVİD-19 произошло около 4 тысяч его мутаций, и самая важная среди особенностей этих мутаций связана с ростом скорости распространения».

Аллахвердиев отметил, что новые штаммы вируса легче проникают в эндотелиальные клетки, крепче связываясь с ними: «Возможно, что клиника заболевания в этом случае будет протекать иначе, от чего будет зависеть и ответ иммунной системы. Все это покажет время. Сегодня вдвойне тщательнее необходимо соблюдать защитные меры. Поскольку вирус распространяется быстрее, социальную дистанцию тоже нужно увеличить, и она должна быть уже не 1,5-2 метра, а больше».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)