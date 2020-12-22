БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упразднен закон "Об условной финансовой единице", сообщает во вторник Trend

Вопрос об этом был включен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

После обсуждений вопрос об упразднении закона был вынесен на голосование и принят.

Этот закон регулировал правила расчетов в Азербайджане зарплат, госпошлин, единовременных пошлин, штрафов, финансовых санкций и других выплат, производимых на основании минимальной суммы ежемесячной заработной платы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)