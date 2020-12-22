Эксперт: Включение банковских счетов предпринимателей в механизм страхования – положительное нововведение

БАКУ/Trend/ - 4 декабря истек срок действия Закона Азербайджанской Республики «О полном страховании вкладов», подготовленный с целью сохранения финансовой стабильности в стране на фоне глобального финансового кризиса, а также для обеспечения устойчивости банковской системы и повышения доверия к ней населения страны. Данный закон вступил в силу в марте 2016 года, а его срок действия был дважды продлен. Однако уже 11 декабря парламент страны принял в первом чтении проект о его продлении еще на четыре месяца. Таким образом, ожидается, что с 4 декабря текущего года до 5 апреля 2021 года депозиты физических лиц будут полностью страховаться.

Кроме того, ожидается, что по истечении четырехмесячного срока размер компенсации по защищенным вкладам физлиц будет увеличен с 30 тыс. до 100 тыс. манатов (эквивалент 100 тыс. манатов в иностранной валюте), а размер компенсации на банковских счетах частных предпринимателей будет установлен в размере 20 тыс. манатов. Также в первом чтении принято решение о полном страховании денежных средств граждан, находящихся на депозитных счетах нотариусов.

Исполнительный директор «AccessBank» по правовым вопросам и комплаенс Афган Бахышов оценил инициативу повторного продления действия закона и его влияние на развития банковской системы.