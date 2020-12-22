Эксперт: Включение банковских счетов предпринимателей в механизм страхования – положительное нововведение
БАКУ/Trend/ - 4 декабря истек срок действия Закона Азербайджанской Республики «О полном страховании вкладов», подготовленный с целью сохранения финансовой стабильности в стране на фоне глобального финансового кризиса, а также для обеспечения устойчивости банковской системы и повышения доверия к ней населения страны. Данный закон вступил в силу в марте 2016 года, а его срок действия был дважды продлен. Однако уже 11 декабря парламент страны принял в первом чтении проект о его продлении еще на четыре месяца. Таким образом, ожидается, что с 4 декабря текущего года до 5 апреля 2021 года депозиты физических лиц будут полностью страховаться.
Кроме того, ожидается, что по истечении четырехмесячного срока размер компенсации по защищенным вкладам физлиц будет увеличен с 30 тыс. до 100 тыс. манатов (эквивалент 100 тыс. манатов в иностранной валюте), а размер компенсации на банковских счетах частных предпринимателей будет установлен в размере 20 тыс. манатов. Также в первом чтении принято решение о полном страховании денежных средств граждан, находящихся на депозитных счетах нотариусов.
Исполнительный директор «AccessBank» по правовым вопросам и комплаенс Афган Бахышов оценил инициативу повторного продления действия закона и его влияние на развития банковской системы.
А. Бахышов напомнил, что данная мера является временной: «Государства используют такие механизмы, чтобы убедить людей в том, что им выгоднее хранить средства в банках, чем держать их без дополнительных доходов. Таким образом, государство полностью гарантирует размещение депозита в банке в пределах установленной процентной ставки, а если банк не сможет его вернуть, то государство вернет его в полном объеме. Мы могли наблюдать это в недавно ликвидированных банках в Азербайджане, когда компенсация по вкладам, застрахованным государством, была возвращена в очень короткие сроки. Однако следует учитывать, что данный механизм требует очень больших финансовых затрат. То есть страны, применяющие этот механизм, должны иметь большие финансовые ресурсы. Кроме этого, долгосрочное применение данного механизма может привести к увеличению депозитов в банках с относительно слабым финансовым положением, а также увеличить нежелание вкладчиков тщательно выбирать банк. Это, в свою очередь, увеличивает риск того, что государство, как страховщик, потеряет средства».
Эксперт назвал увеличение суммы компенсации в рамках закона с 30 тыс. до 100 тыс. манатов важным событием, а также отметил, что после окончания срока полного страхования вкладчики смогут беспрепятственно размещать свои вклады до 100 тыс. манатов в банках на более длительный срок. Это увеличит объем вкладов в банках, а также положительно скажется на оптимизации временных и административных расходов по депозитам в банках.
А. Бахышов коснулся вопроса суммы компенсации на банковских счетах частных предпринимателей, которая будет установлена в размере 20 тыс. манатов, и отметил, что каждое дополнительное обеспечение и страховка – это определенные затраты для государства. Формирование таких затрат обосновано: «Включение государством в механизм страхования счетов физических лиц, связанных с предпринимательской деятельностью, является положительным нововведением, расширяющим сферу страхования. Думаю, это также повысит доверие частных предпринимателей к банкам, станет мотивацией для спокойного хранения средств до 20 тыс. манатов. Все эти меры являются, в том числе, важными шагами в обеспечении финансовой прозрачности».
Комментируя вопрос защиты денежных средств физических лиц, находящихся на депозитном счете нотариуса, эксперт напомнил, что в соответствии с требованиями законодательства при купле-продаже недвижимости требуется вносить платежи на депозитный счет нотариуса. То есть данные операции являются обязательными: «Депозитные счета нотариусов находятся в банках. Большая часть средств на этих счетах связана с покупкой и продажей недвижимости между физическими лицами и забирается продавцом в конце транзакции. Учитывая это, можно сказать, что данные средства также принадлежат физическим лицам, и их страхование дает людям полную уверенность в том, что они получат средства при нотариальных сделках. Поэтому предоставление таких гарантий государством – справедливый и необходимый шаг».
Эксперт исключил вероятность негативного влияния истечения срока полного страхования вкладов на банковские депозиты населения, и выразил уверенность в том, что увеличение суммы компенсации до 100 тыс. манатов обеспечит стабильность банковской системы: «Повышенная сумма охватывает большую часть вкладчиков. Более крупные вкладчики, на фоне стабильной банковской системы смогут, оценив банк, смогут спокойно сделать свой выбор. Надо признать, что сегодня те, кто размещает крупные вклады в банках, также учитывают состав акционеров банка и его стабильность. Этот фактор дает основание говорить, что большие депозиты не уменьшатся».