Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами сильные, умеренный юго-восточный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана завтра осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.

Ночью - 1-4, днем - 6-9 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 0-3 градуса мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова)