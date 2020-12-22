Завтра в Баку будет дождливо
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами сильные, умеренный юго-восточный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 769 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.
В районах Азербайджана завтра осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.
Ночью - 1-4, днем - 6-9 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 0-3 градуса мороза.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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