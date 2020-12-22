Семья шехида Гасыма Абдуллазаде окружена мерами социальной поддержки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работу по усилению социальной защиты семей шехидов и участников Отечественной войны, привлечению их к активным мерам занятости. Председатель Государственного агентства занятости при министерстве Мустафа Аббасбейли встретился с семьей шехида Гасыма Абдуллазаде и ознакомился с её социальным положением.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, Гасым стал шехидом в боях на Физулинском направлении. Он жил вместе с матерью, братом и сестрой. Во время встречи с семьей брат шехида Орхан Абдуллазаде и сестра Тахмина Абдуллазаде заявили, что хотят воспользоваться программой самозанятости.

Брат шехида получил необходимое оборудование. В ближайшие дни в рамках программы для сестры шехида также будет создано небольшое предприятие. Мать Мехпара Абдуллаева по своему желанию также привлечена к оплачиваемым общественным работам.

Наряду с этим семье будут назначены соцвыплаты, в том числе ежемесячная Президентская стипендия, а также, после определения соответствующего права, пенсия или пособие.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)