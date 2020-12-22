Число излечившихся от COVID-19 в Азербайджане почти вдвое превысило число инфицированных
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 284 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19), вылечились 4 392, скончались 41 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 205 877 случаев заражения коронавирусом, из них 147 199 человек вылечились, 2 294 - скончались, число активных больных – 56 384.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 15 221, а в целом - 2 088 358 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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