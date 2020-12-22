Программа "Время урока" в Азербайджане представлена в соответствии с расписанием

Общество 22 декабря 2020 18:18 (UTC+04:00)
Программа "Время урока" в Азербайджане представлена в соответствии с расписанием

БАКУ /Trend/ - На телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş в соответствии с расписанием на 22 декабря представлена программа "Время урока", сообщили во вторник Trend в министерстве образования Азербайджана.

Было отмечено, что программа включает уроки для азербайджанского и русского секторов. Минобразования рекомендует обращать внимание на расписание уроков, изучать темы, представленные в программе "Время урока", потому что телеуроки дают учащимся дополнительную и уникальную возможность учиться у лучших.

Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале, странице видеоуроков в Facebook, на портале видеоуроков (video.edu.az), а также на странице телеканала "Təhsil" (Образование) в Facebook.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Руководитель партии Национального исламского движения Афганистана позвонил замминистра иностранных дел Туркменистана
Руководитель партии Национального исламского движения Афганистана позвонил замминистра иностранных дел Туркменистана
Кыргызстан участвовал на бирже Туркменистана на протяжении всего ноября
Кыргызстан участвовал на бирже Туркменистана на протяжении всего ноября
Туркменистан обладает большим потенциалом развития запасов природного газа - Глобальный газовый центр
Туркменистан обладает большим потенциалом развития запасов природного газа - Глобальный газовый центр
Loading Bars
Лента новостей
Индонезия и дальше будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана (ФОТО) Политика 18:33
Программа "Время урока" в Азербайджане представлена в соответствии с расписанием Общество 18:18
В Азербайджане более половины страховых сборов в сегменте non-life приходится на добровольный класс - Ассоциация страховщиков Финансы 18:14
В этом году Международный Банк Азербайджана обеспечил самозанятость 55 семей Экономика 18:11
Арестован армянских военнослужащий, пытавший азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны Нагорно-карабахский конфликт 18:10
Президент Ильхам Алиев создал героическую летопись азербайджанского народа - депутат Политика 18:06
ЗАО "Бакинский метрополитен" подписал контракт на сумму более 200 тыс. манатов Транспорт 18:04
Пользователи старых Android устройств еще три года смогут пользоваться услугами интернета ИКТ 17:44
Руководитель партии Национального исламского движения Афганистана позвонил замминистра иностранных дел Туркменистана Туркменистан 17:40
Кыргызстан участвовал на бирже Туркменистана на протяжении всего ноября Бизнес 17:38
Иран готов восстановить гидроэлектростанции на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 17:32
В Армении оппозиция установила палатки на площади Республики с требованием отставки Пашиняна Армения 17:32
Азербайджан и Иран согласовали текст преференциального торгового соглашения Экономика 17:28
Эксплуатацией минеральных вод Кельбаджара армяне нанесли Азербайджану ущерб в размере 7,5 млрд манатов Экономика 17:23
В следующем году дефицит госбюджета Азербайджана по отношению к ВВП сократится Финансы 17:15
Открыты казначейский и банковский счета для Фонда помощи азербайджанской армии Общество 17:14
В 2021 году ожидается снижение таможенных пошлин и налоговой нагрузки на импорт ювелирных изделий в Азербайджан Бизнес 17:07
Видеокадры из села Зогалбулаг Ходжавендского района (ВИДЕО) Политика 17:01
В Азербайджане есть потребность в регистрации рыбохозяйственных предприятий - ассоциация Бизнес 16:55
Азербайджанские спортсмены провели культурный обмен с японским городом Сика-мати (ФОТО) Спорт 16:51
Число излечившихся от COVID-19 в Азербайджане почти вдвое превысило число инфицированных Общество 16:47
Туркменистан обладает большим потенциалом развития запасов природного газа - Глобальный газовый центр Энергетика 16:42
В этом году железнодорожным транспортом воспользовались сыше 260 тысяч пассажиров Транспорт 16:36
Бакинское транспортное агентство о случаях, когда можно заезжать на автобусные полосы Общество 16:33
Эффективность вакцин против новой формы COVID-19 может снизиться - директор НИИ Общество 16:29
В Казахстане применяется перечень мер по защите прав потребителей на финрынке Финансы 16:24
Азербайджанские дети-жертвы Карабахской войны. На развалинах домов, оставшиеся сиротами… (ВИДЕО) Социум 16:21
В 2021 году Азербайджан увеличит перевалку грузов в направлении Ирана Транспорт 16:20
Interactive Media - Агентство Цифрового Маркетинга Общество 16:15
Заместитель командира внутренних войск полиции Армении ушел в отставку Армения 16:07
Болгария начнет получать азербайджанский газ с 31 декабря Энергетика 16:05
Задержан мэр города Каджаран, который выступал с требованием отставки Пашиняна Армения 16:05
Семья шехида Гасыма Абдуллазаде окружена мерами социальной поддержки (ФОТО) Общество 16:03
В Азербайджане доходы и расходы Фонда страхования от безработицы в 2021 году вырастут Финансы 16:03
Анар Гасанов назначен новым Председателем правления Yelo Bank (ФОТО) Общество 15:59
Узбекнефтегаз закупит запасные части для газогенератора Тендеры 15:56
Турция обсудит срок службы мониторингового центра в Карабахе с Россией - Хулуси Акар Политика 15:53
Глобальный газовый центр рассматривает организацию мероприятий для обмена опытом с Туркменистаном Энергетика 15:49
Широкополосные услуги мобильной связи Азербайджана будут заменены на Fiber-Optic ИКТ 15:37
Президенту Азербайджана должна быть вручена государственная награда "Народный Герой" - эксперт Политика 15:35
Мексика является вторым торговым партнером Азербайджана среди стран Латинской Америки Общество 15:33
Узбекнефтегаз закупит комплект термопара газогенератора Тендеры 15:32
Южнокорейская SsangYong Motor подала на банкротство Другие страны 15:29
Узбекистан и Россия договорились о поставках 1 млн доз вакцины от COVID-19 Узбекистан 15:27
В 2021 году сотовым операторам Азербайджана будут выделены низкочастотные диапазоны ИКТ 15:16
Швеция будет продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе – МИД Нагорно-карабахский конфликт 15:16
Снижение учетной ставки в Азербайджане основано на сохранении низких инфляционных рисков Финансы 15:12
Сотни активистов начали блокировать здания правительства и генпрокуратуры Армении Армения 15:11
Узбекистан закупил в Индии значительное количество лекарств для сдерживания распространения COVID-19 Узбекистан 15:08
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией и в глобальной плоскости Политика 15:04
Село Бальянд Джабраильского района Азербайджана (ВИДЕО) Политика 15:02
Гурама – древнее искусство и ценные экспонаты в Музейном центре "Ичеришехер" (ФОТО) Культура 14:55
Сокращение добычи сырой нефти в Азербайджане оказывает положительное влияние на рост цен на нефть Энергетика 14:51
Реалистичный взгляд на мир Вагифа Уджатая: Вся правда о Карабахе, национальные традиции, удивительные портреты (ФОТО) Культура 14:42
В балансе портфельных инвестиций Азербайджана образовалось отрицательное сальдо Финансы 14:42
Отрасль программирования и игровой индустрии Азербайджана может еще громче заявить о себе ИКТ 14:40
Блестящее лидерство и мудрость Президента Ильхама Алиева обеспечили победу Азербайджана во Второй Карабахской войне - Собхани Политика 14:36
Создание ж/д сообщения через Нахчыван улучшит потенциал перевозок Ирана на Северный Кавказ и в Европу - министр Экономика 14:35
В госбюджете Азербайджана на 2021 год рассмотрен рост дивидендов за счет крупного банка Финансы 14:30
В Азербайджане на расходы, связанные с экономической деятельностью в 2021 году, выделено около 1 млрд манатов Финансы 14:28
В Азербайджане будет создан национальный Data-центр «Правительственное облако» ИКТ 14:26
Выздоровевшему от COVID-19 нет необходимости сдавать тест через 14 дней – минздрав Азербайджана Общество 14:19
Государственная страховая компания осуществила выплаты более 4 тысячам военнослужащих Финансы 14:12
В Туркменистане развивается электронная промышленность ИКТ 14:06
Неправильное хранение данных в 93% случаев приводит к банкротству ИКТ 14:06
Росавиация утвердила приказ о допуске к ависообщению между Челябинском и Баку Транспорт 13:59
Узбекнефтегаз закупит контрольно-измерительные приборы Тендеры 13:55
Разрешен экспорт продукции в Россию с ряда азербайджанских предприятий - агентство пищевой безопасности Экономика 13:54
Завтра в Баку будет дождливо Общество 13:37
Saudi Aramco и Google Cloud займутся внедрением облачных технологий в Саудовской Аравии Арабские страны 13:34
Илон Маск опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes США 13:25
Банки Азербайджана приобрели инвалюту почти на $75 млн Финансы 13:23
Азербайджанские банки списали кредиты 830 погибших военнослужащих Финансы 13:17
Турецкие саперы будут участвовать в разминировании территорий Азербайджана (ВИДЕО) Политика 13:08
«Железные дороги» Туркменистана объявили тендер на привлечение сервисных услуг Тендеры 13:05
Эксперт: Включение банковских счетов предпринимателей в механизм страхования – положительное нововведение Общество 13:05
Доходы и расходы бюджета Нахчывана в 2021 году увеличатся Финансы 13:01
Все должны вернуться в ядерную сделку - МИД Ирана Ядерная программа 12:55
Облик исторических зданий в городе Шуша изменен до неузнаваемости - госкомитет Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:55
ВВП Грузии сократился Бизнес 12:41
ОАО «Азеришыг» предложило дистанционный способ пополнения баланса смарт-карт ИКТ 12:37
Мэрией французского города Кольмар организован концерт с азербайджанскими композициями (ВИДЕО) Культура 12:33
ПО «Азеригаз» обратилось к гражданам в связи с необходимостью погашения задолженности (ФОТО) Энергетика 12:33
ЗАО “AzerGold” и Центр Гейдара Алиева объявили о совместном конкурсе дизайна монет Общество 12:26
Снят фильм, посвященный бакинскому периоду жизни и творчества Сергея Есенина Культура 12:25
ОБСЕ и Туркменистан разработали план проектов на следующий год Бизнес 12:24
В госбюджете Азербайджана прогнозируется сокращение поступлений от платных услуг Финансы 12:22
В результате мутаций коронавирус распространяется на 70% быстрее - Адиль Аллахвердиев Общество 12:11
ЮНЕСКО не должна допускать политизации вопроса защиты культурного наследия - МИД Азербайджана Политика 12:05
В комитетах парламента Азербайджана завтра обсудят пакет госбюджета на 2021 г Политика 12:03
Скончался народный артист Азербайджана Сабир Алиев (ВИДЕО) Социум 11:59
Завтра депутаты парламента Азербайджана сдадут тест на COVID-19 Политика 11:57
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль МЧС Общество 11:54
В США установят причины острой аллергической реакции на вакцины Pfizer и BioNTech США 11:47
В Азербайджане упразднен закон "Об условной финансовой единице" Общество 11:43
Госконцерн «Туркменгаз» переобъявил тендер на техобслуживание газотурбинных компрессоров Тендеры 11:39
Доходы бюджета SOFAZ в 2021 году увеличатся Энергетика 11:38
Начало работу очередное пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:28
Главный редактор АМИ Trend заразился коронавирусом, его состояние тяжелое Азербайджан 11:26
Модернизация ПО "Azerikimya" на завершающем этапе – SOCAR Энергетика 11:20
Все новости