ВОЗ о новом штамме COVID-19

БАКУ /Trend/ - Пока нет доказательств наличия или отсутствия влияния нового штамма коронавируса на реакцию антител или эффективность вакцины.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили во вторник в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.

Было отмечено, что местные уполномоченные власти Великобритании сообщили о вирусе SARS-CoV-2. Там было зарегистрировано более 1400 случаев заражения этим новым штаммом вируса, первые случаи были зарегистрированы в середине сентября. Данный тип вируса содержит ряд генетических мутаций и был зарегистрирован в основном на юге и востоке Англии, включая Лондон.

В представительстве подчеркнули, что предварительный эпидемиологический анализ и моделирование, проведенные в Соединенном Королевстве, позволяют предположить, что может произойти изменение способности передачи этого нового штамма вируса. Великобритания проводит дополнительные исследования, чтобы подтвердить первоначальные выводы и расширить знания в этой области.

"ВОЗ рекомендует провести исследования для понимания этих специфических мутаций и установления каких-либо изменений функции вируса с точки зрения усиления его передаваемости, потенциального воздействия COVID-19 на диагностические системы и тяжесть заболевания. Причина, по которой следует провести специальные исследования этого типа вируса, заключается в том, что есть ранние признаки того, что он имеет несколько мутаций и может легче распространяться среди людей. ВОЗ рекомендует продолжать все основные меры в области общественного здравоохранения и социальной защиты, включая проведение тестов, изоляцию и лечение, установление контактов инфицированных, соблюдение гигиены рук, физической дистанции, проветривание закрытых помещений, ношение медицинских масок, а также других средств личной защиты. Чем больше людей будет вакцинировано, тем ниже будет масштаб циркуляции вируса. В то же время вероятность появления новых мутаций и видов будет уменьшаться. Не будем забывать, что COVID-19 - смертельное заболевание, и необходимо предпринимать все шаги для контроля его распространения", - сказали в представительстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)