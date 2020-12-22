В Азербайджане директору школы, нарушившей требования карантина, объявлен строгий выговор

БАКУ /Trend/ - В соцсетях были распространены видеокадры об организации директором бакинской средней школы №187 Наилей Мамедовой мероприятия по случая дня рождения.

Как передает во вторник Trend, после изучения ситуации министерством было установлено, что Мамедова нарушила требования особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции, организовав мероприятие по случая дня рождения. В связи с этим директору школы приказом министра образования был объявлен строгий выговор с последним предупреждением.

Министерство призывает всех работников сферы образования неукоснительно соблюдать правила карантинного режима.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)