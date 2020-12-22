Обеспечение азербайджанских бойцов находится на высоком уровне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ -

Продолжается акция поддержки наших военных, служащих на территориях, освобожденных от оккупации.

Как сообщает Trend, очередным адресом акции, проводимой по инициативе Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой Фондом Гейдара Алиева и сетью супермаркетов Bravo, стал Губадлинский район.

По дороге в Губадлинский район 22 декабря, мы увидели следы армянского вандализма на территориях, освобожденных от оккупации нашими героическими солдатами. В селах не осталось ни одного уцелевшего дома. Эта земля годами ждала своих хозяев, и этот день настал. Очень скоро здесь будут построены новые дома, города, поселки, в села вернется благополучная жизнь.

Мы встретились с нашими бойцами в селе Ханлыг Губадлинского района. На их озаренных улыбками лицах читалось чувство гордости. Ведь они – доблестные бойцы победоносной армии.

Представители сети супермаркетов Bravo передали нашим военнослужащим посылки, в беседе с ними узнали об их пожеланиях.

В беседе все они говорили одно: «Мы гордимся службой в рядах армии-победителя. Стоять на страже Родины – большая честь для нас!».

Азербайджанские солдаты доблестно несут службу на родных землях. Обеспечение наших войск, дислоцированных на территориях, освобожденных от оккупации, находится на высоком уровне.