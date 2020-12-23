На главных магистралях Баку снижена допустимая скорость движения

БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой, наблюдаемой сейчас в Баку, на всех полосах магистралей просп. Г. Алиева - аэропорт - Мардакан, Зых - бетонная дорога - аэропорт снижена допустимая скорость движения, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

БТА просит водителей соблюдать требуемую скорость на дорогах, учитывать метеорологические условия.

"Также просьба к пешеходам не выходить на проезжую часть дороги, и, переходя ее, пользоваться пешеходными переходами", - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)