На главных магистралях Баку снижена допустимая скорость движения
БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой, наблюдаемой сейчас в Баку, на всех полосах магистралей просп. Г. Алиева - аэропорт - Мардакан, Зых - бетонная дорога - аэропорт снижена допустимая скорость движения, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
БТА просит водителей соблюдать требуемую скорость на дорогах, учитывать метеорологические условия.
"Также просьба к пешеходам не выходить на проезжую часть дороги, и, переходя ее, пользоваться пешеходными переходами", - говорится в сообщении.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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